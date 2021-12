Weihnachtsmesse mobil in Niefern-Öschelbronn

Und wieder ist alles anders zu Weihnachten: Die Kirchen bereiten sich auf das zweite Fest im Zeichen der Pandemie vor und gehen manchmal außergewöhnliche Wege. Auch die evangelische Kirche in Niefern-Öschelbronn im Enzkreis.

Wenn die Glocken der Öschelbronner St. Georgs-Kirche an Heiligabend zum Gottesdienst rufen, dann strömen die Leute aus dem ganzen Ort herbei. Zwei bis drei Gottesdienste mit bis zu 1000 Besuchern waren in Vor-Corona-Zeiten der Normallfall. Aber auch dieses Jahr hat Pfarrer Michael Schaan wieder ein Problem: Traditionelle Heiligabend-Gottesdienste hätten einen immensen Aufwand bedeutet. Mit Anmeldungen, Zugangsbeschränkungen, Lüften zwischendurch und mehr. Das ist alles viel zu kompliziert, war man sich im Kirchengemeinderat schnell einig und zeigte sich, wie schon so häufig in den vergangenen zwei Jahren, ein weiteres Mal erfinderisch.

Drei Kurzgottesdienste mit dem Laster haben sie geplant in Öschelbronn SWR

Truckweihnachten mit mobilem Posaunenchor

Und so wird der 12-Tonnen-Truck einer Firma aus dem Nachbarort an Heiligabend zur Abwechslung eine Kanzel samt Pfarrer und Posaunenchor transportieren. Damit sollen drei Plätze in Öschelbronn angefahren werden. Überall wird es halbstündige Gottesdienste mit Predigt, Posaunenchor und gemeinsamen Liedern geben.

"Alles coronakonform, mit Abstand und Mundschutz"

Der Truck steht der Gemeinde ab Donnerstagabend zur Verfügung. Dann muss alles ganz schnell gehen, sagt Diakon Paul Rehberg. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern wird er den Truck schmücken, die Technik aufbauen, und für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen.

Der ganze Ort freut sich schon

Es ist eine Idee aus der Not heraus geboren. Doch inzwischen, so Rehberg, freut sich schon der ganze Ort auf diesen Heiligabend der etwas anderen Art. Für ihn haben die Truck-Gottesdienste auch symbolischen Wert.

"So wie Gott an Weihnachten zu den Menschen kam, kommt diesmal auch die Kirche zu den Menschen."

Und was soll man den Menschen in diesen chaotischen und unsicheren Zeiten erzählen? Michael Schaan will seine Zuhörer genau da abholen. Vor 2000 Jahren sei Jesus in eine chaotische Welt hinein geboren worden, in der die Menschen unter der römischen Besatzung gelitten hätten, sagt Pfarrer Schaan.