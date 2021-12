Weihnachtsmärkte schließen voraussichtlich Samstag

Das von der Landesregierung geplante Verbot der Weihnachtsmärkte wird voraussichtlich ab Samstag gelten. Davon betroffen sind auch die Weihnachtsmärkte in Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt und Bruchsal. Die entsprechende Verordnung sei um einen Tag verschoben worden, weil die Landesregierung die Ergebnisse der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin abwarten wolle, so das Staatsministerium in Stuttgart. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hatte das geplante Verbot scharf kritisiert. Die derzeitige 2G-Plus-Regelung sei sicher, so Mentrup.