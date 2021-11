Glühwein hinterm Zaun: Karlsruher Weihnachtsmarkt unter 2G-Regeln gestartet

per Mail teilen

In Karlsruhe wurde heute der Weihnachtsmarkt eröffnet. Wegen Corona läuft ein Besuch dort anders als gewohnt ab. Der erste Tag unter 2G-Regeln lieft gut an.

Pünktlich um 11 Uhr heute Vormittag wurde der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe eröffnet - trotz steigender Infektionszahlen. Bereits am ersten Eröffnungstag war das Interesse am Weihnachtsmarkt groß. Vor den Kontrollschleusen war durch ein paar Warteschlangen etwas Geduld gefragt. Dennoch lief die Abwicklung mit 2G und der Registrierung durch die Luca-App nach Einschätzung von SWR Reporter Mathias Zurawski sehr entspannt.

Verteilt auf drei Plätzen

Der Weihnachtsmarkt findet dezentral, auf drei verschiedenen Plätzen in Karlsruhe statt: auf dem Marktplatz, Friedrichsplatz und neben der Stefanskirche. Auf allen drei Plätzen gilt Maskenpflicht. Zwei Schleusen pro Platz sorgen dafür, dass sich alles gut verteilt. Auf den Plätzen selbst gab es kein Gedränge. Die meisten Menschen zeigten sich zufrieden und freuten sich über die Weihnachtsstimmung in der Stadt.

"Ich finde es gut, denn es gehört zur Weihnachtszeit dazu. Durch die 2G-Regel fühle ich mich auch sicher."

Eine Beschickerin erzählte, sie gehe mit gemischten Gefühlen auf den Weihnachtsmarkt. Lange habe sie überlegt, ihre Waren in Karlsruhe anzubieten. Am Ende habe sich die Verkäuferin von Teddybären doch für einen Stand auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt entschieden. Bis einschließlich 23. Dezember können Besucherinnen und Besucher über den Weihnachtsmarkt in der Fächerstadt schlendern.

Eingezäunter Weihnachtsmarkt: Auf den Markt in Karlsruhe darf nur, wer geimpft oder genesen ist. SWR Mathias Zurawski

Beliebte Attraktion fällt dieses Jahr aus

Insgesamt kommen in diesem Jahr weniger Beschicker auf den Weihnachtsmarkt als gewöhnlich. 80 Stände sind für den Verkauf geöffnet, das sind rund 20 Prozent weniger als beim vergangenen Weihnachtsmarkt. Der fliegende Weihnachtsmann der Artistenfamilie Traber kann nicht stattfinden. Die Stadt befürchtete, dass es eine zu große Menschenansammlung geben könnte. Auch das Kinderland gibt es dieses Jahr nicht.

Weihnachtsmärkte sind umstritten

Baden-Württemberg befindet sich wegen der hohen Anzahl an Corona-Intensivpatienten in der von der Landesregierung ausgerufenen "Alarmstufe". Aufgrund der verschärften Situation stehen besonders die Weihnachtsmärkte im Land in der Diskussion. In Karlsruhes Stadtteil Durlach wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt. In anderen Städten, wie Pforzheim, Rastatt oder Baden-Baden finden die Märkte statt.