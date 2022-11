Verlängerter Weihnachtszauber in Bruchsal über die Festtage hinaus

In Bruchsal laufen die Vorbereitungen auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) stellte in Aussicht, dass er über die Festtage hinaus verlängert werden soll.

Am 21. November ist es soweit, dann öffnet in Bruchsal der diesjährige Weihnachtsmarkt. Er soll Emotionen, Begegnungen und Atmosphäre schaffen in einer, wie vor Corona dagewesenen Selbstverständlichkeit, so Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick.

"Wir möchten Advent in Bruchsal in gewohnter Art und Weise stattfinden lassen."

Die Weihnachtsstadt soll ein Anlaufpunkt für alle Menschen in der dunklen Zeit sein. Neben den klassischen Weihnachtsmarkthütten, wird es zwei "Hütten für den guten Zweck" geben, mit wechselnder Besetzung. Mit dabei sind unter anderem Elterninitiativen, Vereine und Selbshilfegruppen, die froh über diese Plattform sind, so die Stadt.

Der Wintermarkt soll auch über die Feiertage hinaus die Bruchsaler Innenstadt beleben. IMAGO Gustavo Alabiso

Weihnachtsatmosphäre auch in Krisenzeiten

Viele Gedanken habe man sich gemacht, was angesichts der vielen Krisen aktuell angemessen wäre, heißt es aus der Stadtverwaltung. Trotzdem war man sich auch mit anderen Bürgermeistern in der Region schnell einig, dass die Menschen im Moment genau nach solchen Orten wie Weihnachtsmärkten suchen.

"Es ist uns sehr wichtig, gerade in dieser Zeit mit schwierigen Nachrichten, dass dieses gewohnt Gesellige in der dunklen Jahreszeit stattfinden soll."

Am 25.11. soll trotz aller Sparmaßnahmen und Bemühungen "Brusl leuchtet" stattfinden. An diesem Abend werden Leucht-Pylonen und Skulpturen aufgestellt und die Bruchsaler Innenstadt in ein Lichtermeer verwandelt. Viele Geschäfte und der Weihnachtsmarkt haben an diesem Abend bis 22:00 Uhr geöffnet. Der Stromverbrauch für diese Aktion sei vertretbar und der Nutzen umso größer, heißt es.

Innenstadt auch nach Weihnachten mit Wintermarkt beleben

Die Stadt will den klassischen Weihnachtsmarkt über die Festtage hinaus, dann als Wintermarkt, stattfinden lassen. Man wolle alles, was möglich ist, herausholen. Es soll laut Stadtverwaltung ein Signal an die Bürgerschaft, den Einzelhandel und die Marktbeschicker sein, um auch nach Weihnachten die Bruchsaler Innenstadt weiter zu beleben. Bis zum 5. Januar sollen die Buden geöffnet bleiben