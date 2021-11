Weihnachtsmarkt in Calw (fast) nur für Calwer

Wir müssen leider draußen bleiben – so heißt es für alle, deren Wohnort oder Arbeitsplatz nicht Calw ist, die aber gerne den dortigen Weihnachtsmarkt besuchen würden.

Nur Calwer Bürgerinnen und Bürger oder Menschen, die in der großen Kreisstadt nachweislich ihren Arbeitsplatz haben, bekommen Zutritt. Zudem darf jede Calwerin und jeder Calwer noch einen auswärtigen Begleiter mitbringen. Auf diese Weise will die Stadt den Zustrom in die Calwer Altstadt begrenzen. Und es gilt, wie überall, die 2G-plus-Regel sowie Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt in Calw, der von Donnerstag bis Sonntag dauert. Vor Ort werden auch Schnelltest-Möglichkeiten angeboten.

Hoffnung auf Umsatz haben die Händler auf dem Calwer Weihnachtsmarkt

Wenige Stunden vor der Eröffnung legten die Beschicker – darunter viele Vereine - letzte Hand an ihre festlich geschmückten Buden und packten ihre Waren aus. Die meisten Marktleute sind guter Stimmung – trotz der strengsten Regeln, die es je auf einem Weihnachtsmarkt gab.

"Auf jeden Fall besser als gar nichts, finde ich. Ich freue mich total darauf. Ein Riesenkompliment der Stadt, die sich größte Mühe gegeben und uns in jeder erdenklichen Weise unterstützt hat.“

Mit dem Duft von Glühwein und Bratwürsten in der Nase durch die weihnachtliche Calwer Altstadt bummeln - in normalen Zeiten lockt das zigtausend Besucher an.

Die "Nur für Calwer"-Regel hält Gudrun Fuchs, die ehrenamtlich Weihnachtsschmuck zugunsten eines Hilfsprojekts verkauft, für sinnvoll. Weil die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt sind, sei die Gefahr, dass hier ein Hotspot entsteht, groß, meint die 80-Jährige. Wie viele andere Beschicker rechnet sie jedoch damit, nicht so viel einzunehmen wie in den vergangenen Jahren. Ein anderer Marktbeschicker ist optimistischer.

"Die Leute, die jetzt noch dürfen, die werden auch kommen. Und wenn die alle kommen, dann haben wir genug!"

Die kurzfristig verschärften Regeln aus dem Rathaus haben so manchen in Calw und Umgebung überrascht. Die Meinungen gehen auseinander. Während die einen den Mut der Stadt, dieses Experiment zu wagen, loben, halten es andere grundsätzlich für falsch, den Markt durchzuführen.

Oberbürgermeister Florian Kling (SPD) hingegen ist überzeugt, dass das Konzept aufgeht. Er will den Zustrom auf zweierlei Weise begrenzen: Zutritt nur für Calwer (und eine Begleitung) und nur solange die 20.000 Schnelltests reichen. So könne er den Markt guten Gewissens durchführen, meint der Oberbürgermeister.

"Es wäre immer der einfachste Weg, zu sagen, wir brechen ab, so wie das alle machen. Dann tragen nämlich die Schausteller die Kosten. Wir suchen aber nicht den einfachsten Weg, sondern den Weg, den die Landesverordnung vorsieht."

Er werde anders werden als alle Weihnachtsmärkte zuvor, meint Judith Winter, die zugunsten der Hospiz-Arbeit Bärentatzen verkauft, eine Calwer Gebäck-Spezialität. Ein Markt mehr für‘s Gemüt, meint sie. Trotz vermutlich weniger Einnahmen ist sie froh, hier zu sein.