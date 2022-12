Glühwein, Bratwurst und Schokofrüchte gibt es in Bruchsal und Baden-Baden über den Jahreswechsel hinaus. Bruchsal testet erstmals das Konzept der verlängerten Öffnungszeiten.

Zum 52. Mal fand in Bruchsal bis 23. Dezember der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Im Rahmen der Kampagne "Winterstadt Bruchsal" wird er jetzt erstmals als "Wintermarkt" bis ins neue Jahr fortgeführt. Alle Stände haben unter diesem neuen Namen bis zum 5. Januar 2023 geöffnet.

Nach Weihnachten mehr Zeit - Erster Wintermarkt in Bruchsal

"Vor Weihnachten haben die Menschen eigentlich wenig Zeit, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen", erklärt Ina Kunzmann, Pressesprecherin der Stadt Bruchsal. Einer der Gründe, um das Experiment des verlängerten Budenzaubers zu wagen. Zudem erhoffe man sich, so Kunzmann weiter, dass mehr Menschen in die Bruchsaler Innenstadt kommen.

Weihnachtsmarkt in Bruchsal wird als "Wintermarkt" bis 5. Januar verlängert SWR

Skepsis und Neugier in Bruchsal halten sich die Waage

Der erste Tag des Wintermarktes in Bruchsal lief besser als erhofft. "Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut besucht ist", stellt Schausteller Christian Koch erstaunt fest. Auf dem Weihnachts- und Wintermarkt betreibt er eine Grill-Bude. Was er sich von den zusätzlichen Verkaufstagen erhofft, könne er so genau noch nicht sagen.

"Das ist etwas komplett Neues für uns."

Noch weiß Christian Koch nicht, ob sich der verlängerte Markt für ihn rechnet. Als die Idee eines Wintermarktes aufkam, musste er abwägen. Denn neben der Chance auf mehr Einnahmen ergeben sich für ihn auch einige Herausforderungen. "Das Schwierigste ist das Personal. Wir haben viele rumänische Saisonarbeiter und die wollen Weihnachten daheim verbringen", erklärt Koch. An seiner Brutzelstube arbeitet er deswegen zurzeit mit Aushilfskräften.

Erster "Wintermarkt" in Bruchsal Bis zum 5. Januar 2023

Sonntag bis Donnerstag 11:45 Uhr bis 20 Uhr

Freitag und Samstag schon 11:15 Uhr bis 21 Uhr

Auf dem Otto-Oppenheimer-Platz und dem Kübelmarkt

After-Work auf Baden-Badener Christkindelsmarkt

Der Baden-Badener Christkindelsmarkt hat bis zum 6. Januar 2023 geöffnet. Seit Jahren arbeitet die Stadt mit diesem Öffnungskonzept und zeigt sich hochzufrieden. Erst nach Weihnachten erlebe der Christkindelsmarkt "seine starke Zeit", erklärt Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH.

Baden-Badener Christkindelsmarkt vor dem Kurhaus Pressestelle Baden-Badener Kur & Tourismus GmbH

Mit Angeboten wie der Aktion "After-Work", dem Familientag oder dem "Chor-Tag", zieht der Markt Besucher aus ganz Deutschland an. Am 6. Januar besuchen die Sternsinger am Nachmittag den Christkindelsmarkt.

"Zwischen den Jahren sind unsere Hotels ausgebucht."

Diese guten Zahlen führt Waggershauser auf die verlängerte Öffnungszeit des Weihnachtsmarktes zurück. Außer am 31.12. und 1.1. ist der Markt täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Christkindelsmarkt in Baden-Baden Bis zum 6. Januar 2023

Täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet

Am 31.12. von 11 bis 15 Uhr; am 1.1. von 13 bis 21 Uhr geöffnet

Vor dem Kurhaus Baden-Baden

Wintersport in Pforzheim oder Karlsruhe auf Rollschuhen

Neben den beiden Märkten haben auch noch die Kunststoffbahn in Pforzheim und die Rollschuhbahn vor dem Karlsruher Schloss geöffnet. Erstmals findet das winterliche Vergnügen im Rahmen der "Pforzheimer Winterwelt" nicht auf Kunsteis, sondern auf einer Kunststoffbahn statt. In Karlsruhe bieten die Stadtwerke erstmals eine Rollschuhbahn statt einer Eisbahn an.