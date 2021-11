per Mail teilen

In Karlsruhe und in Bruchsal soll heute entschieden werden, ob die Weihnachtsmärkte weiter bestehen bleiben oder ob endgültig abgebaut wird. Die Beschicker wollen sich mit den Vertretern der Städte treffen und über einen möglichen Abbruch diskutieren. Die Weihnachtsmärkte in Karlsruhe und Bruchsal haben seit letztem Montag geöffnet. Seit Einführung der 2G-Plus-Regelung kommen weniger Besucher. Die Beschicker überlegen, ob sich der Aufwand noch lohnt.