Weihnachtsmärkte in der Region starten mit stimmungsvoller Atmosphäre

Energie sparen und trotzdem gemütlich feiern: Das ist in diesem Advent das Motto vieler Weihnachtsmärkte in der Region zwischen Bruchsal, Karlsruhe und Bühl, die nächste Woche starten.

Nur noch wenige Tage - dann öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in der Region ihre Pforten. Wegen der Energiekrise heißt es für viele Veranstalter und Kommunen allerdings Strom einsparen. Es wird deshalb vielerorts einige Änderungen und Einschränkungen geben - die die Besucher aber möglichst gar nicht groß zu spüren bekommen sollen.

Mittelalterliches Flair in Durlach

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet in Karlsruhe-Durlach wieder der beliebte Mittelalter-Weihnachtsmarkt statt. Wegen der Energiekrise wurde er vom Veranstalter um zwei Tage gekürzt. Besucherinnen und Besucher können vom 25. November an in die romantisch-mittelalterliche Atmosphäre vor der Karlsburg eintauchen.

(Foto Weihnachtsmarkt Durlach)

Feuerkünstler zeigen ihr Können und die Badischen Schwertspieler führen Schaukämpfe in ihren Rüstungen vor. Dazu ist am Wochenende eine Schmiede in Betrieb und ein Bader lädt mit Holzzubern zum Baden und Met-Trinken ein. Es gibt jede Menge Live-Musik und ein täglich wechselndes Bühneprogramm der örtlichen Vereine, Schulen und Kitas. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November um 18.30 Uhr. Bis zum 21. Dezember ist er täglich von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet, von Donnerstag bis Samstag bis 22 Uhr.

Strom sparen in Baden-Baden

Der außergewöhnlich schöne und besonders bei vielen Touristen beliebte Baden-Badener Christkindelsmarkt hat sich ein ehrgieziges Ziel gesetzt: Um knapp 37 Prozent soll der Stormverbrauch gesenkt werden. Dazu wird vor allem die Zahl der Stände von ehemals 130 auf maximal 90 reduziert und bei der Beleuchtung und beim Bühnenprogramm wird es Abstriche geben, auch auf den großen Christbaum auf der Kurhauswiese soll verzichtet werden.

Iglus auf dem Christkindelsmarkt

(Foto Iglu Baden-Baden)

Der Stimmung unter den Besuchern soll dies aber keinen Abbruch tun, hofft Tourismus-Chefin Nora Waggershauser. Zumal ein tägliches Bühnenprogramm mit Live-Musik für viel Abwechslung sorgt. zu den besonderen Attraktionen gehören elf durchsichtige Gourmet-Iglus eines örtlichen Gastronomen, in denen Gäste gemütlich und Corona-sicher in aller Ruhe feiern können - mitten im weihnachtlichen Flair des Christkindelsmarkts.

Beleuchtung wird in Bühl gedimmt

24 Tage Budenzauber in festlicher Stimmung rund um den Kirchplatz: In der Zwetschgenstadt Bühl findet der Adventsmarkt in gewohnter Form statt. Nur auf die weihnachtliche Beleuchtung im Straßenbild wird diesmal verzichtet, ab 22 Uhr wird auch die Beleuchtung auf dem Adventsmarkt vor der Kirche reduziert.

(Foto Bühler Adventsmarkt)

Der Adventsmarkt in Bühl wird am Freitag 25. November um 17.30 Uhr durch OB Schnurr und dem Bläserensemble der Städtischen Schule für Musik eröffnet. Dazu gibt es neben dem täglichen Budenzauber als Besonderheit jeden Freitag Abends Live-Musik-Konzerte, sowie viele Mitmachaktionen für Kinder und Auftritte der örtlichen Tanzschule. Am Samstag, 26. November gibt es Darbietungen mit Tanz und Gesang aus der Ukraine.

Größter glutenfreier Weihnachtsmarkt in Sasbachwalden

Am Bischenberg in Sasbachwalden startet am ersten Advents-Wochenende bereits zum 6. Mal der deutschlandweit größte glutenfreie Weihnachtsmarkt. Drei Tage lang können sich Besucher im Kurpark in einer glutenfreien Genusszone mit vielen glutenfreien Köstlichkeiten verwöhnen lassen, dazu wird Kunsthandwerkliches aus der Region zum Verkauf angeboten und Kinder können einen Ausritt mit dem Pony wagen.

Erste Weihnachtsmärkte starten am Montag

Bereits am Montag, 21. November starten die ersten Weihnachtsmärkte in Bruchsal und Pforzheim. Auch beim Bruchsaler Weihnachtsmarkt wird ab kommenden Montag bei der Weihnachtsbeleuchtung gespart. Trotzdem soll die Wohlfühlatmospäre nicht unter den Sparmaßnahmen leiden. Am 25.11. wird die ganze Stadt unter dem Motto "Brusl leuchtet" durch Leucht-Pylonen und Skulpturen in ein Lichtermeer verwandelt und der Weihnachtsmarkt sogar bis 22 Uhr verlängert.