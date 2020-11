Die Weihnachtsmärkte fallen dieses Jahr überall aus. Damit trotz der Corona-Beschränkungen weihnachtliche Stimmung aufkommt, haben sich viele Städte ein Alternativ-Konzept überlegt.

In Karlsruhe gilt dieses Jahr: Klotzen statt kleckern. Die Stadt strahlt dieses Jahr besonders hell, dank festlicher Beleuchtung in der gesamten Innenstadt.

"Unter strenger Beachtung der Corona-Regeln ist es uns gelungen, eine Weihnachtsstadt zu schaffen, die zwar anders als gewohnt, aber dafür noch viel heller als sonst strahlt." Frank Mentrup (SPD), Oberbürgermeister von Karlsruhe

Über der Kaiserstraße leuchten die Fächermotive, auf dem Schlossplatz funkeln Lichterketten in den Bäumen und auf dem Marktplatz kann man durch ein riesiges Sternentor laufen. Auch Friedrichsplatz, Lidellplatz, Stephanplatz und Kronenplatz sind festlich beleuchtet.

Auch in Pforzheim hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, dieses Jahr mehr Geld in die Weihnachtsbeleuchtung zu investieren. Für 100.000 Euro wurden unter anderem ein riesiger, leuchtender Schwan für die Enz angeschafft. Außerdem gibt es auf dem Marktplatz eine Videoleinwand, auf der weihnachtliche Videos gezeigt werden.

In Ettlingen (Kreis Karlsruhe) gibt es dieses Jahr anstatt des "Sternlesmarktes" die "Sternlesstadt". Die Buden der Kunsthandwerker und ein paar Süßigkeitenstände sind über die ganze Stadt verteilt. Auch das Kinderkarussell auf dem Marktplatz ist aufgebaut. In den Gassen wurde neue Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt und die Fassade des Schlosses verwandelt sich in einen riesigen Adventskalender: Jeden Tag leuchtet ein neues Fenster.

Für die kleinen Gassen in Ettlingen hat die Stadt neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft. Pressestelle Ettlingen

Auch Rastatt hat sich ein Alternativprogramm zum ausgefallenen Weihnachtsmarkt überlegt. Zwischen dem 2. und 23. Dezember gibt es viele kleinere, corona-konforme Aktionen. Außerdem gibt es in der gesamten Innenstadt einzelne Verkaufsstände. In der Poststraße erklingt weihnachtliche Musik und in den Geschäften hängen Sterne, die von Rastatter Kita-Kindern gebastelt wurden.

Auch ohne Weihnachtsmarkt strahlt Rastatt. Pressestelle Oliver Hurst

Geheimnisvoll wird es in Bad Herrenalb (Kreis Calw). Dort verwandelt sich das Albufer im Kurpark in eine mystische Winterwelt. Für Kinder gibt es am Baumhaus eine bärige Überraschung. Neben dem "Albleuchten" gibt es zwei Krippen und ab dem zweiten Advent sind Kunsthandwerk-Stände über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Das Albufer in Bad Herrenalb wird ab dem 28. November bis 6. Januar mystisch angestrahlt. Pressestelle Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

In Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist am Donnerstag offiziell die "Weihnachtsstadt" eröffnet worden. Mit vielen Lichtinstallationen und Aktionen soll in der Stadt vorweihnachtliche Stimmung aufkommen, unter anderem gibt es einen begehbaren Adventskalender. Geschäfte und Institutionen sind die Adventskalendertürchen, bei denen es Überraschungen gibt. Eigentlich hätte in Bruchsal in diesem Jahr der 50. Weihnachtsmarkt stattfinden sollen. Stattdessen gibt es in der Innenstadt eine Fotoausstellung über seine Geschichte.