Die Betreiber der Weihnachtsbuden in Karlsruhe beteiligen sich an dem seit Mittwoch geltenden Lockdown und schließen freiwillig ihre Stände. Zumindest die Essensstände hätten weiter öffnen dürfen. Die Beschicker entschieden sich aber, einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten. Der eigentliche Christkindlesmarkt war abgesagt worden, allerdings waren verstreut Stände in der Innenstadt erlaubt gewesen