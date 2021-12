Weihnachtsbotschaft von Landesbischof Cornelius-Bundschuh soll Mut machen

Der evangelische Landesbischof von Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, möchte mit seiner Weihnachtbotschaft Mut machen in Zeiten der Pandemie. Die Weihnachtsgeschichte könne Kraft geben, die eigenen Fähigkeiten neu zu entdecken, sagt der Bischof. „Weihnachten ist eine Liebeserklärung Gottes an die Welt“, so Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh in seiner in Karlsruhe veröffentlichten Weihnachtsbotschaft. Durch die Geburt Jesu wolle Gott die Welt zum Guten verändern und vor allem nahe bei den Menschen am Rand der Gesellschaft sein. Dem Landesbischof geht es in seinem Appell außerdem darum die Konflikte der Welt friedlich zu lösen, Menschen auf der Flucht zu helfen und den Klimawandel zu stoppen. Es ist die letzte Weihnachtsbotschaft des Landesbischofs. Im April wird die Pforzheimer Pfarrerin Heike Springhart neue Landesbischöfin in Baden.