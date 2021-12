Weihnachtsbäume können Leben retten

per Mail teilen

Weihnachtsschmuck kann Leben retten - das ist die Erfahrung eines Radfahrers in Karlsruhe. Ein 57-Jähriger hatte am Mittwochmittag versucht einen anderen Radler vor ihm zu überholen. Polizeiangaben zufolge übersah der Mann dabei einen entgegenkommenden Radfahrer. Dieser wich aus und prallte auf einen Laternenmast. Glück im Unglück: Der Mast war mit einem Tannenbäumchen geschmückt, der sich für den Fallenden als Pufferzone erwies und schwerere Verletzungen verhinderte. Dennoch wurde der leichtverletzte Radler vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.