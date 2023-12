per Mail teilen

Weihnachten neu erleben: Nach Karlsruhe kommen 75.000 Zuschauer um die Musical-Show zu sehen. Sie wurde ausschließlich von Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt.

Noah Herr steht an diesem Wochenende das erste Mal auf einer Bühne und das vor fast 10.000 Menschen. Der 16-Jährige spielt die Hauptrolle Tim in der Weihnachtsshow "Weihnachten neu erleben" in Karlsruher Messe.

Auf so einer großen Bühne stand ich tatsächlich noch nicht.

Eigentlich ist er gut vorbereitet. Auf der Bühne konnten sie die Show aber nicht wirklich üben. Deshalb hat er vor allem Respekt vor der Autoscooter-Szene, da man leicht von der Bühne herunterfallen könne.

Weihnachten neu erleben handelt von Einsamkeit

Die Geschichte, die auf der Bühne performt wird, handelt von Einsamkeit und spielt auf einem Jahrmarkt, dem "Wunderpark". Auf einem Weihnachtsmarkt können Zuschauer die Zeit vor und nach der Show genießen. Für die Show kommen 2.000 Ehrenamtliche zusammen, die schauspielern und singen oder sich um Technik und Bühnenbild im Hintergrund kümmern. Daraus entsteht eine riesengroße Bühnenshow mit Pyrotechnik, Chor und allem, was man sich für einen gelungenen Abend wünscht.

Noah Herr spielt die Hauptrolle in der Show "Weihnachten neu erleben" SWR

Die Weihnachtsshow "Weihnachten neu erleben" ist ein Charity-Event, das alle zwei Jahre in der Messe Karlsruhe stattfindet. Es werden Spenden gesammelt, die anschließend Kinder- und Jugendprojekte unterstützen.

"Jeder Jugendliche fühlt sich manchmal nicht erst genommen"

Tim, den Noah auf der Bühne spielt, fühlt sich allein. Seine Eltern trennen sich und er steht zwischen den Stühlen, ist oft der Grund für Streits. Auch wenn sich Noah‘s Eltern nicht getrennt haben, kann er sich trotzdem gut in seine Rolle hineinversetzen.

Jeder Jugendliche kennt es, wenn es Streit zu Hause gibt und man sich nicht ernst genommen fühlt.

Noah steht das erste Mal auf so einer großen Bühne. Eigentlich ist er Schüler auf dem Gymnasium. Er hat sich für die Proben viel Zeit genommen. Statt Freunde treffen nach der Schule und Fußballspielen am Wochenende stand Texte lernen und Schauspielunterricht auf dem Tagesplan. "Ich kann jetzt schon sagen: Es hat sich wirklich gelohnt."

Im Frühjahr setzte er sich im Casting für die Rolle durch. "So eine junge Hauptrolle gab es auch noch nie", erinnert sich Noah. Seit September wurde regelmäßig geprobt. Am ersten Adventswochenende fand dann die erste und einzige Probe statt, an der alle Beteiligten anwesend waren.

Weihnachten neu erleben: Insgesamt werden 75.000 Zuschauer erwartet

Insgesamt wird das Stück neun Mal aufgeführt. Am Ende wird Noah vor ungefähr 75.000 Zuschauern gespielt haben. Schief gehen kann natürlich immer etwas. "Natürlich habe ich Angst, dass ich den Text verpeile." Aber er freut sich auf die Auftritte. "Wenn ich dann auf der Bühne stehe und wir die Story spielen, dann ist es einfach etwas Schönes."