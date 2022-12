Es ist der Tag vor Heiligabend und am Hauptbahnhof in Karlsruhe tummeln sich wieder hunderte Menschen, die sich für Feiertage auf den Weg nach Hause, zur Familie oder zu Freunden machen.

Für viele gehört die Fahrt nach Hause kurz vor Weihnachten in jedem Jahr dazu. Dann steht man wieder mit Hunderten anderen Reisenden am Bahngleis zusammen und hofft, dass der Zug einigermaßen pünktlich kommt – so auch am 23. Dezember am Hauptbahnhof in Karlsruhe.

"Ich freue mich sehr. Vorfreude, Ankommen und Leute, die man nicht so oft sieht, mal wieder sehen. Das freut mich immer."

Am Gleis 2 ist am Tag vor Heiligabend besonders viel los. Viele warten auf den Eurocity über Freiburg nach Basel, doch der hat 35 Minuten Verspätung. Manche sind deswegen gestresst, andere bleiben gelassen.

"Der Zug hat eine halbe Stunde Verspätung. Einfach Ruhe bewahren." - Robert Utech ist mit seiner Tochter auf dem Weg nach Freiburg zu seiner Frau. "Ich bin absichtlich zu spät, weil ich wusste, die Bahn ist zu spät" – Student Joshua Lindinger auf dem Weg nach Freiburg. "Ich habe noch schnell ein Geschenk für meine Eltern gekauft" – Trixi Jung ist auf dem Weg nach Wörth.

Die Geschichte von "Driving Home for Christmas" von Chris Rea

Egal, ob mit Zug oder Auto vor Weihnachten unterwegs, der Weihnachts-Hit "Driving Home for Christmas" von Chris Rea gehört für viele dazu. SWR3-Musikredakteuer Matthias Kugler erzählt die Geschichte dahinter:

Pro Bahn: Verspätungen und Zugausfälle an Weihnachtstagen erwartet

Der Chef des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlef Neuß, rechnet mit Problemen im Bahn-Verkehr vor und während der Feiertage. "Es wird sicherlich auch über die Weihnachtstage nicht alles zu 100 Prozent glatt laufen", sagte Neuß im Interview mit SWR Aktuell. Es seien zwar zusätzliche Züge im Einsatz; diese würden das Schienennetz mit den vielen Baustellen jedoch zusätzlich belasten, so Neuß.

Wegen der Baustellen und des hohen Krankenstands müsse man mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Auf welchen Strecken er die größten Probleme sieht, erklärt der Chef von Pro Bahn im Interview: