Pfinztal packt Geschenke für "Weihnachten im Schuhkarton"

In Pfinztal-Kleinsteinbach (Kreis Karlsruhe) ist das Geschenkefieber ausgebrochen. Zahlreiche Ehrenamtliche packen dort für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" Geschenke für bedürftige Kinder.

Weihnachtswerkstatt - so nennt Petra Klumpp den Raum in ihrem Haus, in dem hunderte Geschenke lagern. In Kartons und auf Tischen stapelt sich hier alles, was Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren gebrauchen können: Material für die Schule, Spielzeug und selbstgehäkelte Mützen, aber auch Zahnbürsten und Süßigkeiten. Die fertig gepackten Schuhkartons gehen dann nach Osteuropa - dort lebt einer UNICEF-Studie zufolge jedes dritte Kind in Armut.

Petra Klumpp ist Profi: Sie packt in nur einer Minute einen Schuhkarton. SWR

Geschenkeaktion ist zum Selbstläufer geworden

"Das sind alles Sachen, die von privaten Spendern zusammengetragen wurden", sagt Petra Klumpp. Alles, was verschenkt wird, ist neu: "Das hat was mit Würde zu tun. Wir gehen davon aus, dass es das erste Geschenk im Leben der Kinder ist. Das soll dann auch liebevoll sein", sagt die Pfinztalerin.

"Jedes Kind ist wertvoll und wichtig."

Seit mittlerweile 20 Jahren macht sie bei "Weihnachten im Schuhkarton" mit. Ihr Antrieb ist ihr christlicher Glaube. In ihrer Weihnachtswerkstatt in Kleinsteinbach unterstützen sie im Oktober und November bis zu 50 Ehrenamtliche gelegentlich beim Packen von Geschenken - darunter auch Jugendgruppen von örtlichen Kirchen. "Immer wie jeder Lust hat", sagt sie. "Die Aktion ist zum Selbstläufer geworden."

Ehrenamtliche teilen sich Aufgaben

Manche verzieren nur die Kartons, andere packen mit ein, andere wiederum sortieren fertige Kartons in noch größere Versandkartons. Denn das Haus von Petra Klumpp ist auch bis zum 15. November eine von mehreren tausend Sammelstellen deutschlandweit. Hier werden aus Ortschaften rund um Pfinztal fertig gepackte Kartons von Familien und Einzelpersonen abgegeben.

Die Päckchen werden dann zentral nach Berlin geschickt, wo sie nochmals auf den Inhalt hin kontrolliert und anschließend nach Osteuropa verschickt werden. Die Kirchen vor Ort wählen die bedürftigen Kinder aus, die ein Päckchen bekommen sollen. Dazu wenden sich die Helferinnen und Helfer vor Ort an Jugendämter, Polizeibehörden oder soziale Einrichtungen oder gehen selbst auf Kinder in sozialen Brennpunkten zu.

Vor einigen Jahren befand sich eine überregionale zentrale Sammelstelle in Birkenfeld (Enzkreis). Hinter der Aktion steckt die christliche Hilfsorganisation Samaritans Purse. Deutschlandweit sind darüber im vergangenen Jahr über 300.000 Päckchen gesammelt worden. Allein aus Pfinztal kamen 1.300 Päckchen zusammen.

"Jedes Kind zählt!"

Vor den Haus sind verzierte Päckchen abgegeben worden. Sie werden in der Weihnachtswerkstatt befüllt. SWR

Leuchtende Augen bei der Geschenkübergabe

In Osteuropa übernehmen christliche Kirchengemeinden die Verteilaktion an Bedürftige - neben dem Schuhkarton wird nach Angaben von Samaritans Purse den Kindern eine Kinderbibel geschenkt, wenn diese das möchten. Wo es nicht in den kulturellen Kontext passe, würde darauf verzichtet. Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" war in der Vergangenheit vereinzelt wegen einer möglichen fehlenden Nachhaltigkeit kritisiert worden. Dem hatte der Verein widersprochen.

"Mein Ziel ist es, so viele Päckchen wie möglich nach Osteuropa zu schicken."

"Die Verteilaktion ist gut organisiert", sagt Klumpp, die selbst bei einer solchen vor Jahren in Polen dabei gewesen ist. "Das war echt eine große Freude, zu sehen wie die Kinder beschenkt werden." Dass die Aktion etwas bewirkt, davon ist Klumpp überzeugt. Sie hat sogar einen Beweis dafür: einen Brief, den sie vor Jahren von einer jungen Frau bekommen hat.

Die hatte den Schuhkarton lange Zeit aufbewahrt. Als sie anfing zu studieren, recherchierte sie nach der Frau, die den Karton gepackt hatte - und bedankte sich dafür. "Einen Brief zu bekommen ist die Ausnahme", sagt Klumpp. Aber sowas erfülle sie mit Freude. Und das bestärkt sie, weiter zu machen: "Mein Ziel ist es, so viele Päckchen wie möglich nach Osteuropa zu schicken - denn jedes Kind zählt."