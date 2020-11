Weihnachten 2020 wird im Zeichen der Pandemie stehen. Kirchengemeinden bereiten sich vor, aber noch fehlen die klaren Richtlinien. Auch in der evangelischen Luthergemeinde in Karlsruhe.

Es sind noch mehr als vier Wochen, aber die Sorge um Weihnachten beschäftigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde jetzt schon täglich. Ob und wie ein Weihnachtsgottesdienst stattfinden kann, ist unklar.

"Ich hoffe nicht, dass eine Traube Menschen vor der Tür steht, die wir abweisen müssen. Das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann." Annette Monninger, evangelische Luthergemeinde Karlsruhe

Open Air oder Platzkarten in der Kirche?

Die Kirchengemeinden bereiten verschiedene Konzepte für Weihnachtsgottesdienste vor. Gottesdienste unter freiem Himmel gelten bundesweit als denkbare Lösung. In Karlsruhe-Durlach etwa soll in einem Fußballstadion gefeiert werden. In der Lutherkirche in der Karlsruher Oststadt könnte es ein Sitzplatzkontingent geben - 130 Plätze und entsprechende Platzkarten, die im Pfarramt oder online vergeben werden.

Mathas Zurawski hat die Karlsruher Luthergemeinde besucht:

Klare Vorgaben von der Politik erwartet

Er gehe nicht davon aus, dass es vor Weihnachten Lockerungen der Corona-Beschränkungen gibt, sagt Pfarrer Peter Schlichtendahl. Damit wäre es auch nicht möglich, in der Kirche zu singen. Der Gottesdienst wäre zeitlich begrenzt und deutlich kürzer als in normalen Jahren. Ein Online-Gottesdienst gilt hier nicht als Lösung. Viele ältere Menschen seinen eben nicht online, betont der Pfarrer. Der Weihnachtsgottesdienst habe für viele eine sehr große Bedeutung und sei nicht wegzudenken.