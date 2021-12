Besondere Gottesdienste in Karlsruhe an Weihnachten - diese Regeln gelten wegen Corona

Weihnachten während Corona ist keine einfache Sache. In Baden-Württemberg gilt die "Alarmstufe 2" mit strengen Regeln - für die meisten Gottesdienste aber nicht wegen der Religionsfreiheit. Ein Überblick für den Raum Karlsruhe:

An Weihnachten dicht an dicht auf der Kirchenbank sitzen und beim Krippenspiel zuschauen - das wird es jetzt während der vierten Welle in der Corona-Pandemie nicht geben. Damit es in den Kirchen nicht zu voll wird - und die Abstandsregeln eingehalten werden können - sind viele Gottesdienste an Heiligabend oder Weihnachten nur mit Anmeldung möglich. Wer also in die Kirche möchte, sollte sich vorher bei der Gemeinde informieren.

Gemeinden übertragen Weinhnachtsgottesdienste als Live-Stream

Für diejenigen, die es nicht schaffen, in den Weihnachtsgottesdienst zu gehen oder wegen der Corona-Fallzahlen vielleicht Bedenken haben, gibt es Alternativen: Einige Kirchengemeinden übertragen ihre Messen oder Krippenspiele auch im Internet als Live-Stream. Die Adressen sind auf den Webseiten der jeweiligen Gemeinden zu finden.

Die Termine zu den evangelischen Gottesdiensten an Weihnachten in Karlsruhe finden Sie hier. Die katholischen Weihnachtsgottesdiensten sind hier aufgelistet.

Besondere Gottesdienste am Lagerfeuer, im Wald oder auf dem Traktor

Andere Gemeinden verlegen ihre Gottesdienste lieber nach draußen an die frische Luft - auf den Gemeindeplatz, ans Lagerfeuer oder auch in den Wald. So feiert zum Beispiel die Friedensgemeinde Weiherfeld-Dammerstock zusammen mit der evangelischen Gemeinde Rüppurr einen Gottesdienst auf einer Wiese im Weiherwald. Ein Posaunenchor begleitet die Waldweihnacht musikalisch.

Die katholische Gemeinde St. Heinrich und Kunigunde in Karlsruhe Neureut bietet wiederum im Pfarrgarten ein Weihnachtsgottesdienst am Lagerfeuer an. Und unter anderem plant die evangelischen Kirche Niefern-Öschelbronn Traktor-Gottesdienste. Dort fährt ein Traktor an Heiligabend mehrere Stationen an. Der Anhänger ist sozusagen die Kanzel, auf dem der Pfarrer steht und die Predigt hält. Solche Traktor-Gottesdienste gibt es auch in anderen Gemeinden.

An Weihnachten schmücken die Gemeinden ihre Kirchen besonders festlich. imago images IMAGO epd

Allgemeine Corona-Regeln für evangelische und katholische Gottesdienste

Während der Corona-Pandemie stellt sich noch die Frage, wer alles in die Gottesdienste kommen darf. Ob die Besucher geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Die derzeitige Corona-Verordnung der "Alarmstufe II" in Baden-Württemberg sieht wegen der Ausübung der Religionsfreiheit für Gottesdienste besondere Regeln vor.

In Baden-Württemberg sind allgemeine Gottesdienste von den verschärften Maßnahmen ausgenommen. Heißt, der Zugang zu Gottesdiensten ist auch nach der neuen Corona-Verordnung prinzipiell für alle offen - hier gilt gewissermaßen "Null G". Besucherinnen und Besucher müssten aber den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten und einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Besondere Regeln in Karlsruhe für Gottesdienste an Weihnachten

Für besondere Gottesdienste wie an Weihnachten, für die durch strengere Zugangsbeschränkungen höhere Zahlen von Teilnehmenden ermöglicht werden sollen, können die Gemeinden zusätzliche Regeln aufstellen, erklärt Markus Mickein, Pressesprecher des evangelischen Dekanats Karlsruhe, dem SWR. Dort gilt dann wie in der "Alarmstufe II" die 2G-Plus-Regelung in Kirchen wie im Freien - zusätzlich zum 2G-Nachweis ist dann ein Schnelltest oder ein PCR-Test erforderlich.

Mit Blick auf die Gottesdienste an Heiligabend und den Weihnachtstagen ist es den Ältestenkreisen in den 26 Pfarrgemeinden der Evangelischen Kirche in Karlsruhe also freigestellt, zu entscheiden, welche Gottesdienste sie mit oder ohne Zugangsbeschränkung anbieten wollen, so Mickein. Manche Gemeinden haben sich schon entschieden, manche fällen in den nächsten Tagen ihre Entscheidung. Hier lohnt sich also auch ein Blick auf die Internetangebote der jeweiligen Gemeinden.

Zur Feier der katholischen Liturgie in Zeiten der Corona-Krise informiert die Erzdiözese Freiburg folgendermaßen: Der Zugang zu Gottesdiensten wird begrenzt. Zu einem Gottesdienst können nur so viele Personen zugelassen werden, wie es mit einem einzuhaltenden Abstand von eineinhalb Metern zwischen den Personen beziehungsweise zwischen den nicht zu trennenden Familien möglich ist.