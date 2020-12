Trotz der Corona-Pandemie fanden im Großraum Karlsruhe auch Präsenz-Weihnachtsgottesdienste statt. Viele Gemeinden verzichten allerdings darauf und haben Alternativen angeboten.

Die evangelische Johannesgemeinde in Ettlingen hat zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag einen Radiogottesdienst angeboten, der auch in SWR4 live übertragen wurde. Im Internet gab es das Weihnachtsmusical "Weihnachten neu erleben“ zu sehen, das in der Messe Karlsruhe produziert wurde und an dem über 700 Kirchengemeinden aus ganz Deutschland mitgewirkt haben.

Präsenzgottesdienste in Pforzheim und im Enzkreis abgesagt

In Pforzheim und im Enzkreis wurden alle Präsenzgottesdienste beider Konfessionen wegen der hohen Corona-Inzidenz-Werte abgesagt. In Bruchsal konnten dagegen zum Beispiel zwei ökumenische Parkhausgottesdienste besucht werden, in Baden-Baden eine Krippenfeier im Klosterhof der Abtei Lichtenthal. Grundsätzlich war für alle Präsenzveranstaltungen eine Anmeldung erforderlich.

Auch in der Karlsruher Christuskirche fand ein Gottesdienst mit besonderen Vorgaben statt. Etwa 40 Gläubige kamen am ersten Weihnachtsfeiertag zum Frühgottesdienst.

Landesbischof ruft zum Zusammenhalt auf

In seiner Weihnachtsbotschaft hat der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh zum Zusammenhalt in der Pandemie aufgerufen. An Weihnachten komme Gott zu uns und bringe Licht in die Dunkelheit. Das gelte gerade in der Pandemie. Jetzt sei es an jedem einzelnen, fordert der Landesbischof, selbst zum Licht für andere zu werden, neue Formen zu suchen, wie wir unser Miteinander stärken und füreinander da sein können.