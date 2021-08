In der Alb bei Ettlingen ist am Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Es ist der zweite Leichenfund in dem Flüsschen innerhalb weniger Wochen.

Ein Zeuge hatte die Polizei auf die leblose Frau im Wasser an einer schwer zugänglichen Stelle der Alb bei Ettlingen (Kreis Karlsruhe) aufmerksam gemacht. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine ältere als vermisst gemeldete 76-jährige Frau. Ermittlungen stehen noch am Anfang Es gebe aktuell keine Hinweise auf ein Verbrechen, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Auch ob es sich um einen Suizid oder Unfall handeln könnte, sei noch völlig unklar. Die Ermittlungen zur Todesursache stehen noch am Anfang. Die Frau soll voraussichtlich Anfang kommender Woche in der Gerichtsmedizin Heidelberg obduziert werden. Zweiter Leichenfund in der Ettlinger Alb innerhalb kurzer Zeit Bereits Ende Juli war eine männliche Leiche in der Ettlinger Alb gefunden worden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten den Mann unter Treibholz entdeckt. Laut Obduktionsergebnis war der 32-jährige Asylsuchende ertrunken.