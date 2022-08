Aufzüge der Karlsruher U-Bahn teils außer Betrieb - Technik verkraftet Hitze nicht

per Mail teilen

Einige Aufzüge der Karlsruher U-Bahn am Marktplatz und Europaplatz sind derzeit außer Betrieb. Der Ausfall der Aufzüge ist auch für Menschen im Rollstuhl ärgerlich.

Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mitteilen, müssen einige Aufzüge wegen der Sommerhitze aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Das Problem rund um die Aufzüge am Europaplatz und Marktplatz besteht offenbar schon seit mehreren Wochen.

VBK: Aufzugtechnik hält der Hitze nicht Stand

Laut VBK ist ein Teil der Technik ungeschützt der Sonne ausgesetzt. Wird es draußen zu heiß, können die Aufzüge daher nicht mehr sicher betrieben werden und müssen abgeschaltet werden.

Die beiden Anlagen am Markt- und Europaplatz sollen deshalb umgebaut werden und die Technik an einen Platz verbaut werden, der besser vor der Sonne geschützt ist. Bis dahin müssen die Aufzüge an heißen Tagen abgeschaltet bleiben. Wer auf einen Aufzug angewiesen ist, soll laut VBK auf die Haltestellen Kronenplatz, sowie Ettlinger und Mühlburger Tor ausweichen.

Aufzüge der U-Bahn Karlsruhe stehen wegen der Hitze still

Ausfall der Aufzüge ist Problem für Menschen mit Behinderung

Der Ausfall der Aufzüge ist nicht nur für Menschen mit Rollstuhl sehr ärgerlich. Auch Personen mit Rollator oder Kinderwagen müssen jetzt Umwege oder große Mühen, wie zum Beispiel lange Treppen, auf sich nehmen. Die Nutzung von Rolltreppen ist für manche überhaupt nicht möglich.

Die Behindertenbeauftragte der Stadt Karlsruhe, Ulrike Wernert, kritisiert den Ausfall der neuen Technik. Das sei sehr ärgerlich sagte sie dem SWR. "Es verwundert doch sehr, dass in einer neuen Anlage, in einer Stadt, die nicht erst seit gestern mit hohen Temperaturen leben muss, bei der Auswahl der Technik nicht auf entsprechende Kriterien geachtet wird."