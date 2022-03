Zwei 24-Jährige sollen in der Nacht auf Dienstag an einer Haltestelle in der Karlsruher Weststadt einen 21-Jährigen mit dem Klappmesser bedroht haben, er solle sein Handy-Ladekabel herausgeben. Der junge Mann ließ seine Sporttasche fallen und flüchtete. Nachdem die Tatverdächtigen in der Tasche kein Ladekabel gefunden hatten, entfernten sie sich ebenfalls. Sie wurden aber später von der Polizei wegen des Verdachts auf schwere räuberische Erpressung festgenommen.