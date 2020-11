Wegen der verschärften Coronabestimmungen wird es dieses Jahr in Karlsruhe, Bruchsal, Pforzheim und Baden-Baden keine öffentlichen Gedenkfeiern zur Reichspogromnacht geben. Allerdings sollen trotzdem Zeichen gesetzt werden.

Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) hat bereits am Standort der ehemaligen Synagoge in der Stadt einen Kranz niedergelegt. Der geplante Rundgang zu Schauplätzen des Nationalsozialismus in Bruchsal soll später stattfinden. Von der Kranzniederlegung berichtet Wolfgang Hörter:

Alternatives Gedenken wegen Corona

Auch in Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim wurden alle öffentlichen Gedenkfeiern gestrichen. Allerdings soll es in Baden-Baden heute ein nichtöffentliches Treffen mit Vertretern der Stadt und der israelitischen Kultusgemeinde geben. In Pforzheim ist für den Vormittag eine digitale Gedenkfeier geplant. Im Internet wird ein Video gezeigt, das Schüler des Hilda- und des Reuchlin-Gymnasiums produziert haben. Und in Karlsruhe will Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) einen Kranz am Platz der früheren Synagoge niederlegen.

Die Reichspogromnacht 1938

Vor 82 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, zettelten die Nationalsozialisten die sogenannte "Kristallnacht" an: einen tagelangen, angeblich spontanen Gewaltausbruch gegen jüdische Menschen und Geschäfte.

Durch dieses akribisch geplante Pogrom verloren Tausende Juden ihre Existenzgrundlage, Synagogen gingen in Flammen auf und Hunderte jüdische Bürger wurden von der SA und SS ermordet oder in den Tod getrieben.