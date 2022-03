Klinikum beklagt wegen Corona weiterhin Mitarbeiterengpass

Das Städtische Klinikum in Karlsruhe muss weiterhin auf viele Mitarbeiter verzichten, die in Corona-Quarantäne sind. Deswegen wünscht sich ein Klinikdirektor jetzt die sofortige Aufweichung der Quarantäne-Regeln. Medizinisches Personal, das mit Corona infiziert ist, aber keine Symptome hat, sollte nicht mehr in Quarantäne müssen, findet Franz Kehl. Er ist Klinikdirektor für Anästhesie und Intensivmedizin am Städtischen Klinikum. Hier fallen seit Wochen wegen Krankheit oder Quarantäne viele Mitarbeiter aus – aktuell sind es 246. Ein Normalbetrieb sei dadurch nicht möglich, teilt das Klinikum mit. Mit der Betreuung der Patienten sei die Belegschaft an der Kapazitätsgrenze angekommen.