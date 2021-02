per Mail teilen

Der Wattkopftunnel in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist wieder befahrbar. Er war wegen eines Kurzschlusses in der Notstromversorgung gesperrt worden und sollte ursprünglich erst am Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Vor drei Wochen war der Tunnel schon einmal gesperrt. Damals war der zentrale Verkehrsrechner ausgefallen, der die Tunnellüftung und die automatische Sperrung im Fall eines Unfalls steuert. Beide Zwischenfälle haben laut Landratsamt Karlsruhe nichts miteinander zu tun.