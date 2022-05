Uringeruch: Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz abgeschaltet

per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe hat die Wasserspiele auf dem Marktplatz neben der Pyramide aus hygienischen Gründen abgeschaltet. Im Wasser wurde ein starker Uringeruch festgestellt.

Bei einer routinemäßigen Wartung am Dienstag sei der Geruch aufgefallen, so der stellvertretende Leiter des zuständigen Gartenbauamts Klaus Weidel. Man habe die fast neue Anlage, die im Sommer auch von Kindern zur Abkühlung genutzt wird, sofort abgestellt.

Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz wegen Uringeruchs gesperrt. SWR

Anlage mindestens bis zum Wochenende abgeschaltet

Zunächst hatte das Gartenbauamt den Verdacht, dass im Zusammenhang mit dem Fest der Sinne, das am Wochenende ebenfalls auf dem Marktplatz stattfand, Abwasser in das flache Becken zwischen Pyramide und Kaiserstraße geleitet wurde. Das könne aber mittlerweile ausgeschlossen werden. Nun geht das Amt davon aus, dass zwischen Sonntag und Dienstagfrüh mehrere Personen gleichzeitig in die Anlage uriniert haben.

"Wir haben das Problem schnell erkannt und die Anlage sofort abgeschaltet!"

Die Wasserspiele, die aus einem großen unterirdischen Wasserbehälter und einem Rohrleitungssystem bestehen, müssen jetzt aufwendig gereinigt und desinfiziert werden. Eine Firma, die die Arbeiten schnell erledigen kann, sei nicht leicht zu finden, so der stellvertretende Amtsleiter. Die Anlage bleiben nach den Angaben mindestens bis zum Wochenende abgeschaltet.