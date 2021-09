per Mail teilen

Im Klinikum Karlsbad-Langensteinbach hat am Mittwochabend ein Wasserrohrbruch und ein dadurch verursachter Kurzschluss in einem Kabelschacht zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Wasserdampf habe sich in mehreren Stationen ausgebreitet, der die Brandmelder und automatischen Löscheinrichtungen auslöste.