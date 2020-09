per Mail teilen

Wo bleibt er nur, der Regen? Es ist und bleibt viel zu trocken. Das merkt man auch an den Seen, Bächen und Flüssen in der Region - sie alle leiden unter Niedrigwasser. Im Enzkreis ist es deshalb seit kurzem sogar verboten, Wasser zu entnehmen. SWR 4 Reporter Peter Lauber berichtet.