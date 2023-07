Bedenkenlos in den Badeseen im Landkreis Karlsruhe abkühlen: Dafür sorgen die Kontrolleure des Gesundheitsamts. Jeden Monat überprüfen sie im Sommer die Qualität des Wassers.

Wie ist die Wasserqualität in den Badeseen im Landkreis Karlsruhe? Das untersucht Katharina Storm in regelmäßigen Abständen an 23 Badeseen der Region.

Mit einer sogenannten Schöpfprobe entnimmt die Hygienekontrolleurin am Montagmorgen Wasser vom Uferbereich des Metzgerallmendsees in Untergrombach (Landkreis Karlsruhe).

"Wenn da die Wasserqualität stimmt, dann kann man davon ausgehen, dass sie auch im tieferen Bereich unauffällig ist."

Untersuchungsergebnis nach wenigen Tagen

Für die Probeentnahme nutzt Storm einen kleinen Plastikbehälter, der an einer Greifzange befestigt ist und füllt damit eine geringe Menge Wasser ab. Die Probe wird noch am selbe Tag mit einem Kurier zum Landesgesundheitsamt nach Stuttgart gebracht und im Wasserlabor auf verschiedene Bakterien untersucht. Am Donnerstag werden die Untersuchungsergebnisse dann voraussichtlich per Mail zurück nach Karlsruhe geschickt.

Prüfung verschiedener Bakterien

Zwei Bakterien werden bei der Untersuchung ganz genau unter die Lupe genommen. "Einmal E-Coli. Das sind Darmbakterien. [...] Und einmal Enterkokken", erklärt die Kontrolleurin. "Wenn man die im Wasser findet, dann ist es schon mal kritisch. Dann kann es auch sein, dass Krankheitserreger drin sind." Ein Badeverbot wäre die Folge.

Katharina Storm mit einer Kollegin vom Gesundheitsamt Karlsruhe bei der Arbeit SWR Greta Hirsch

Organische Gifte durch Blaualgen

Auch durch sogenannte Cynobakterien könnten Seen für Gäste gesperrt werden. Besser bekannt sind sie unter dem Namen Blaualgen und können durch Nachuntersuchungen nachgewiesen werden. Der See wird dabei meist grünlich. Zwar seien diese Bakterien in kleinen Mengen immer vorhanden, gefährlich wäre es aber, wenn es zur Bildung einer Algenblüte käme. Also zu einer enormen Vermehrung von Algen und somit auch Toxinen.

"Immer dann, wenn die mikrobiologischen Parameter oder Grenzwerte überschritten werden, muss ein Badeverbot ausgesprochen werden."

Gänse und Enten können Wasserqualität beeinflussen

Problematisch für die Wasserqualität könnten an den Badeseen die Wasservögel werden. Etwa 40 von ihnen zählt die Kontrolleurin mit einer Kollegin an diesem Morgen am Uferrand in Untergrombach. Mit Starkregenereignissen könne alles eingeschwemmt werden. "Wenn wir irgendwie auffällige Proben haben", sagt Katharina Storm, "dann ist es häufig so, dass vorher Regen da war oder halt auch die Wasservögel den See gerne nutzen."

Gänse und Enten könnten für die Qualität des Wassers an Badeseen problematisch werden SWR Greta Hirsch

Temperatur, Sauerstoffgehalt und pH-Wert

Neben der Schöpfprobe misst Katharina Storm außerdem die Wassertemperatur des Badesees: 26,3 Grad sind es an diesem Morgen. Zudem prüft sie mit einem kleinen schwarzen Gerät den Sauerstoffgehalt sowie den pH-Wert des Wassers. Zufrieden stellt sie fest: "Das ist auch alles unauffällig. Soweit wäre dann die Untersuchung auch abgeschlossen."

Mit einem speziellen Gerät misst Katharina Storm den Sauerstoffgehalt und den pH-Wert des Wassers im See in Untergrombach SWR Greta Hirsch

Regelmäßige Überprüfung der Badeseen im Landkreis Karlsruhe

Die 23 Badeseen im Landkreis Karlsruhe werden pro Saison fünf Mal überprüft. Werden Grenzwerte überschritten, folgen entsprechende Nachkontrollen.

Katharina Storm ist aber guter Dinge: "Bisher war alles unauffällig. Wir mussten nirgendwo ein Badeverbot aussprechen oder Warnhinweise rausgeben."