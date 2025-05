Die Wasserstände in Flüssen und Bächen im Landkreis Calw sind "auf kritische Werte gesunken". Dazu sei nur wenig Regen vorausgesagt: Eine mögliche Gefahr für Fische und Kleinlebewesen.

Wenig Regen und viel Sonne haben die Wasserstände im Landkreis Calw "auf kritische Werte" sinken lassen, schreibt das Landratsamt Calw. Entspannung sei nicht in Sicht, denn die mittelfristige Wetterprognose gehe nur von geringen Niederschlägen aus. Laut Landratsamt könnten deshalb die Wasserstände in den kommenden Monaten weiter fallen. Mit den steigenden Wassertemperaturen in den Sommermonaten könne das vor allem für Fische und Kleinlebewesen im Wasser eine Gefahr darstellen.

Landratsamt Calw: So wenig Wasser entnehmen wie möglich

Wasser schöpfen für den eigenen Garten oder die Landwirtschaft könne die Situation noch verschärfen. Deshalb appelliert das Landratsamt Calw an das Verantwortungsbewusstsein aller und fordert so wenig Wasser wie möglich aus Flüssen, Bächen, Gräben, Seen oder Teichen zu entnehmen bzw. ganz darauf zu verzichten. Denn wenn sich die Situation in den Gewässern nicht entspannt, könnte das Entnehmen von Wasser durch Erlass einer Allgemeinverfügung eingeschränkt werden.

Wenig Wasser auch im Enzkreis

Ähnlich beschreibt es der Enzkreis in einer Pressemitteilung. Hier näherten sich die Wasserstände bereits den Niedrigwasserständen. "Sollte sich die Situation nicht deutlich entspannen," schreibt das Landratsamt Enzkreis, "dann werden aller Voraussicht nach die Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen, usw. in den Sommermonaten verboten."

Wenn man so ein Februar, März, April anschaut, dann hat es da ungefähr nur 50 Prozent der üblichen Mengen geregnet in Baden-Württemberg.

Vom Rhein bis Enz: Flüsse sehr niedrig

Solche niedrigen Wasserstände werden normalerweise in den Sommermonaten gemessen, sagt Gabriel Fink, Hydrologe bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Dieses Jahr seien diese tiefen Wasserständen sehr früh. Zwar gab es auch schon Jahre, "wo es so tief war im Mai. Aber es ist trotzdem schon sehr niedrig für diese Jahreszeit," sagt Gabriel Fink gegenüber dem SWR.