Nach einem Jahr voller Corona folgt hier ein Ausblick auf das Jahr 2021. Welche Themen, abgesehen von der Pandemie, sind aktuell und welche Ereignisse stehen an?

Aussichten Baden-Baden und Rastatt

Das Drama um die havarierte Baustelle im Rastatter Eisenbahntunnel wird auch 2021 das bestimmende Thema in der Barockstadt sein. Noch immer ist die Ursache des Unglücks nicht bekannt – und es ist demzufolge auch nicht klar, wer für den gigantischen Schaden aufkommen muss. Die Folge: Die Eröffnung des so wichtigen Streckenabschnitts entlang der Magistrale Rotterdam-Genua lässt weiter auf sich warten.

Die Tunnelhavarie hatte 2017 die Rheintalstrecke monatelang lahmgelegt SWR

Ob die veranschlagten 700 Millionen Euro für das Projekt reichen? Unklar – ebenso wie der Termin der Inbetriebnahme des Tunnels. Frühestens 2025 – heißt es von der Bahn. Weiteres wichtiges Thema in Rastatt – die Suche nach einem möglichen Standort für ein geplantes Großklinikum für ganz Mittelbaden. Weitere Themen sind der Start der Gespräche zu den Planungen für die Landesgartenschau 2036. Und: die Mobilität im Raum Rastatt soll mit dem sogenannten Mobipack-Konzept verbessert und vor allem noch umweltfreundlicher werden.

Und auch Baden-Baden hat für das Jahr 2021 große Pläne. Im Sommer wird die Entscheidung erwartet, ob Baden-Baden als Bäderstadt gemeinsam mit einer Reihe anderer Bäderstädte zum Unesco-Welterbe ernannt wird. Und es geht auch in Baden-Baden um Fragen der Mobilität und Stadterneuerung. Die Südliche Neustadt und auch der Stadtteil Oos soll im neuen Jahr durch große Investitionen für die Bürgerinnen und Bürger noch mehr Lebensqualität bekommen.

Wichtig in Pforzheim und im Enzkreis

Wann rollen endlich die Bagger im Enztal bei Pforzheim? Diese Frage bewegt Anwohner und Autofahrer schon seit vielen Jahren – 2021 soll es endlich so weit sein: dann soll der sechsspurige Ausbau eines der letzten Nadelöhre auf der A 8 beginnen. Auf dem knapp fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen Pforzheim Süd und Nord mit seinen starken Gefällen sind Staus und Unfälle quasi seit 80 Jahren an der Tagesordnung, und die Anwohner leiden unter dem Lärm von über 80.000 Fahrzeugen am Tag. Vier mal schon hat sich der Baubeginn verschoben, zuletzt wurden die explodierenden Kosten als Grund genannt. Im Sommer soll es nun losgehen mit den Arbeiten - wenn nicht wieder was dazwischen kommt.

Uwe Hück hat in der Pforzheimer SPD für großen Streit gesorgt und dann seine eigene Partei gegründet. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Uli Deck/dpa

Was ganz sicher kommt, sind die Landtags- und Bundestagswahlen. Und da lohnt sich ein Blick auf die Pforzheimer SPD mit ihrem prominenten Parteirebellen Uwe Hück. Der einst mächtige Porsche-Betriebsratschef hat nach nach einem heftigen Streit mit den Alt-Genossen Partei und Gemeinderatsfraktion verlassen. Mit der von ihm gegründeten "Offenen Partei" will er jetzt eigene Wege gehen und der alten Tante SPD Konkurrenz machen. Gleich am Jahresanfang werde man wieder von ihm hören, kündigte Hück an.

Was in Karlsruhe und Bruchsal ansteht

Das nächste Jahr wartet in der Technologieregion Karlsruhe mit ein paar illustren Begriffen auf: EVA, Efeu und U-Strab. Ende Februar 2021 werden die drei EVA-Mini-Busse im Karlsruher Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock mit Passagieren verkehren. Die Shuttles sind eine Ergänzung zum ÖPNV-Angebot, sie legen elektrisch, vernetzt und vollautomatisch die "letzte Meile" zurück.

Bald in Karlsruhe elektrisch und autonom unterwegs: das EVA-Shuttle SWR

Apropos letzte Meile: Der Efeu-Campus in Bruchsal geht in den Testbetrieb. Das EU-geförderte Leuchtturmprojekt verteilt Güter mit Fahrzeugrobotern. Auf sechzigtausend Quadratmetern fahren 2021 kleine Transportroboter herum und liefern Päckchen aus. Und in der Luft schwirren vielleicht schon Volo-Drohnen der Firma Volocopter.

Nicht automatisch, aber für den moderne Verkehr essentiell: Der Autotunnel in der Karlsruher Kriegsstraße - die 1,6 Kilometer lange Betonröhre hat nur noch wenige Lücken. Schon Ende nächsten Jahres soll der Tunnel, nach nur viereinhalb Jahren Bauzeit, befahrbar sein. Und dazu winkt den Karlsruhern vielleicht noch am selben Tag das regionale Jahrhundertereignis schlechthin: Die U-Strab geht in Betrieb, nach nur 50 Jahren Planungszeit. Streitpunkt könnten dann nochmals die oberirdischen Schienen in der Innenstadt werden, die ja eigentlich abgebaut werden sollen. Dagegen gibt es aber mittlerweile zahlreiche Einwände.