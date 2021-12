Was in Karlsruhe, Baden-Baden und Bruchsal an Silvester erlaubt ist

Karlsruhe und Baden-Baden haben Flächen benannt an denen es zu Silvester unter anderem ein Pyrotechnikverbot geben wird. Es handelt sich um Plätze, an denen es in der Neujahrsnacht in der Vergangenheit zu großen Menschenansammlungen kam.

Das Feiern zum Jahreswechsel 2021/2022 in der Region wird eingeschränkt. Die Stadt Karlsruhe hat in einer Allgemeinverfügung festgelegt, dass vom 31.Dezember 15 Uhr bis zum 1.Januar 2022, 9 Uhr an folgenden Plätzen das Verweilen von mehr als zehn Personen, der Konsum von Alkohol und das Benutzen von Pyrotechnik untersagt ist.

Kein Alkohol, kein Feuerwerk auf diesen Flächen in Karlsruhe

Auf dem Marktplatz, auf dem Schlossplatz und im Schlossbezirk, im Schlossgarten, auf dem Friedrichsplatz, auf dem Stephanplatz, dem Europaplatz, sowie in der Reichardtstraße (Endstation der Turmbergbahn) in Karlsruhe-Durlach.

Turmbergbahn fährt an Silvester nicht

Für den Werderplatz gilt das Alkoholverbot schon seit Inkrafttreten der Allgemeinverordnung am 24. Dezember und dauert bis zum 17. Januar. Außerdem fährt die Turmbergbahn in Durlach laut der Verkehrsbetriebe den gesamten Silvestertag, Freitag, 31. Dezember, nicht. Ab dem 1.Januar 2022 kann die Bahn ab 10 Uhr wieder genutzt werden.

Böllerverbot und keine Ansammlungen in Baden-Baden

Die Stadt Baden-Baden hat für den Freitag, 31. Dezember, und den Samstag, 1. Januar, jeweils ganztags im Bereich des Leopoldsplatzes, der Fieserbrücke und des Augustaplatzes ein Verbot von Pyrotechnik verfügt. Hinzu kommen die Verkehrsflächen in den öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen. Ebenfalls ist auf diesen Plätzen und Flächen ein Verweilen von Gruppen von mehr als zehn Personen untersagt. Dieses Verweilverbot tritt am 31. Dezember ab 15 Uhr in Kraft und endet am 1. Januar um 9 Uhr.

Bruchsal schränkt Zusammenkünfte ein

In Bruchsal gelten an Silvester zwischen dem 31. Dezember, 15 Uhr und 1. Januar, 9 Uhr an einigen Orten Einschränkungen. Die Stadt hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die Zusammenkünfte auf bestimmten öffentlichen Plätzen auf zehn Personen beschränkt. Dort gilt ebenso ein Pyrotechnikverbot.

„Ich appelliere an die Menschen in Bruchsal, sich solidarisch mit der Belastungssituation in der Stirumklinik zu zeigen. Bitte verzichten Sie auf das Abfeuern von Böllern und Feuerwerk und meiden Sie größere Ansammlungen“

Ein Alkoholverbot werde nicht erlassen. „Das Anstoßen mit einem Glas Sekt gehört zu Silvester dazu“, so Cornelia Petzold-Schick weiter. Die Auswahl der Plätze, an denen in Bruchsal die Versammlungseinschränkungen, sowie das Pyrotechnikverbot gelten, wurde aufgrund von Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und in Absprache mit der Polizei getroffen.

Pforzheim ohne Allgemeinverfügung

Pforzheim erklärte auf Nachfrage, auf die Nennung gewisser Plätze und Orte durch eine Verfügung verzichten zu wollen und sich an Silvester an der Allgemeinen Corona-Verordnung des Landes zu orientieren.