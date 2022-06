Warum häufen sich Stromausfälle?

Armes Ettlingen: drei Stromausfälle an drei verschiedenen Tagen hintereinander- Grund jeweils ein technischer Defekt oder Rastatt: sämtliche Haushalte in der Stadt vergangenen Dienstag für Stunden ohne Strom- ein Unfall sogar wegen einer ausgefallenen Ampel. Die Lite ließe sich quer durch die Region fortschreiben.zb bis nach Durlach. Aber das ist Zufall, meint Markus Schneider von den Stadtwerken in Karlsruhe

Die Ursachen für Stromausfälle sind meistens ziemlich banal. Technische Fehler, Materialermüdung, selten Mal ein Blitzeinschlag oder Starkregen – die sommerlichen Temperaturen spielen da eher keine Rolle, meint Achim Steinberg, technischer Leiter der Stadtwerke Rastatt

Es war also nun ein Kurzer, wie man so sagt, in rastatt. Pech, dass gerade ein Umspannwerk außer Betrieb war, sodaß man nicht umschalten konnte und extremes Pech, dass sich der Kurzschluß so nah am Umspannwerk selbst ereignete. Denn dort funktionierte dann die Sicherheitsabschaltung und legte gleich die ganze Stadt lahm.

Und das ist die Sorge vieler: das hier in Zukunft gleich ganze Städte, wenn nicht Regionen, von einem großen Stromausfall, von einem Blackout, betroffen sein könnten . Manche tun das als Horrorszenario ab, verbieten sich gar Panickmache. Aber Marksu Schneider von den Karlsruher stadtwerken sagt:

Markus Schneider sagt aber auch, das die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist. Andere Sicherheitsexperten warnen vor Hackerangriffen, die zum ziel haben könnten, die Stromversorgung ganzer kommunen lahm zu legen. Das kann zumindest in Rastatt nicht passieren, hofft Achim Steinberg

Der Chaos Computer Club würde das vielleicht anders sehen, fügt Steinberg noch an. Sein Problem sind aber nicht bösartige Cyberangriffe oder große Kurzschlüsse. Der technische Leiter der Rastatter Stadtwerke sieht vor allem in der Energiewende eine Gefahr für die Versorgungssicherheit.

Eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre, meint Steinberg.