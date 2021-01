Seit mehr als 30 Jahren gibt es in Deutschland das Tierschutzgesetz, das die Tiere schützen soll. Und trotzdem leiden in Deutschland noch immer Tiere - von klein bis groß, weil sie zum Beispiel schlecht gehalten oder gar gequält werden. Dass es gar nicht so weit kommt, würde ein Heimtierschutzgesetz regeln. Ein solche Gesetz gibt es bereits in vielen Ländern, zum Beispiel auch in der Schweiz. In Deutschland warten Tierschützer darauf vergeblich.