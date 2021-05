Im öffentlichen Leben auch in Karlsruhe ist einiges wieder erlaubt, was vorher nicht möglich war. Zum Beispiel: Shoppen oder Essen gehen!

Aber bevor man in die Läden oder resaturants darf, heißt es erstmal: Testen lassen. SWR Reporter Jörn Michaely hat sich in der Karlsruher Fußgängerzone testen lassen.