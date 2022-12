Warntag in der Integrierten Leitstelle Karlsruhe

Sirenen, Warn- SMS und Sonderprogramm im Radio: heute um 11 Uhr wurde deutschlandweit Alarm geschlagen - natürlich nur zur Probe. An diesem Aktionstag wollten Bund, Länder sowie Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnsysteme erproben. Vor zwei Jahren gab es schon einmal so einen Warntag. Damals ist so einiges schiefgelaufen. Deswegen sollte dieses Jahr alles besser werden. SWR Reporter Felix Wnuck war in Karlsruhe und hat Feuerwehr und Rettungsdienst bei der Übung über die Schulter geschaut.