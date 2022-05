Erneut Warnstreiks in Kitas und kommunalen Einrichtungen

Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag zu Warnstreiks in Kitas in der Region aufgerufen. Betroffen sind unter anderem kommunale Einrichtungen in Karlsruhe, Pforzheim, dem Enzkreis und Rastatt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungswesen mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Ver.di rechnet in der Region mit rund 500 Streikenden, ein Teil davon wird an einer zentralen Kundgebung am Vormittag in Stuttgart teilnehmen. Die dritte Verhandlungsrunde im laufenden Tarifstreit beginnt am kommenden Montag in Potsdam.