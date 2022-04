Die Gewerkschaft ver.di Mittelbaden-Nordschwarzwald ruft in der aktuellen Tarifrunde zu Warnstreiks in städtischen Einrichtungen in Rastatter auf. Nach Gewerkschaftsangaben sind am Dienstag alle städtischen Kindertagesstätten und Teile des Landratsamtes in Rastatt ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Um neun Uhr findet eine Kundgebung auf dem Platz zwischen dem Landratsamt und der Reithalle statt.