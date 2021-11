Rund 400 Beschäftigte der Edelmetallbranche haben sich am Dienstagnachmittag in Pforzheim an einer Menschenkette beteiligt. Die Aktion war Teil der Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde. Die Streiks sollen in der nächsten Woche fortgesetzt worden. Die IG Metall fordert für die rund 10.000 Beschäftigten der Branche vier Prozent mehr Lohn, Instrumente zur Beschäftigungssicherung und bessere Bedingungen für Auszubildende.