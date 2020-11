In Baden-Baden fahren am Donnerstag wegen eines Warnstreiks keine Busse. Das hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt. Betroffen ist neben dem Busverkehr auch die Merkur-Bergbahn. Noch gibt es keine Einigung im Tarifkonflikt im Öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg. Deshalb macht die Gewerkschaft Verdi jetzt Druck. Am Freitag sollen voraussichtlich Verhandlungen mit den Arbeitgebern stattfinden. Nach Angaben von Verdi gebe es zum ersten Mal Anzeichen, dass die Arbeitgeberseite bereit ist, über Inhalte zu sprechen. Deshalb werde nicht flächendeckend gestreikt, sondern nur an einem der sieben Verkehrsbetriebe in Baden-Württemberg – betroffen ist Baden-Baden.