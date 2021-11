Die Gewerkschaft ver.di setzt am Dienstag in der Region ihre landesweiten Warnstreiks im Öffentlichen Dienst fort. Betroffen sind das Zentrum für Psychiatrie in Calw und das Badische Staatstheater in Karlsruhe. Die Beschäftigten der psychiatrischen Klinik in Calw-Hirsau sind von der Gewerkschaft zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen. Laut ver.di bleiben dort mindestens drei Stationen geschlossen, die Streikbereitschaft sei sehr hoch. Im Badischen Staatstheater in Karlsruhe setzen die Mitarbeiter ihren gestern begonnenen Warnstreik fort. Morgen will ver.di die Streiks in Karlsruhe ausweiten. Arbeitsniederlegungen soll es im Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und im Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt geben. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst unter anderem fünf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten.