Bei mehreren Betrieben der Metallindustrie ist es heute in der Region zu Warnstreiks gekommen. In Mühlacker waren 380 Beschäftigte dem Aufruf der IG Metall gefolgt, in Gaggenau und Rastatt waren es mehr als 370. Grund für die Streiks ist der Tarifstreit mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Am Montag sollen unter anderem in Pforzheim weitere Warnstreiks folgen.