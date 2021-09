Die Sparda-Banken im Südwesten sollen von Donnerstag an erneut bestreikt werden. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte, soll der Warnstreik an allen 36 Standorten zwei Tage dauern. In der Region gibt es Filialen in Rastatt, Karlsruhe, Bruchsal und Pforzheim. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 3,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 120 Euro mehr.