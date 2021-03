Beschäftigte bei Schroff in Straubenhardt und Harman Becker in Ittersbach haben am Mittwoch an Warnstreik-Kundgebungen der IG Metall teilgenommen. Nach Angaben der IG Metall Pforzheim war die Kundgebung die erste bei Schroff überhaupt im Rahmen einer Tarifrunde. Bei Schroff sollen mehr als 180 Beschäftigte an der Aktion teilgenommen haben, bei Harman Becker waren es nach Gewerkschaftsangaben rund 115 Teilnehmer.