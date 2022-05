Warnstreiks an Kitas

Sie kämpfen derzeit bundesweit für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Bezahlung: die 330 000 Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen. Heute beteiligen sich auch Einrichtungen in Pforzheim an Warnstreiks. Ganztägig bleiben dort heute zahlreiche städtische Kindertagesstätten geschlossen. Auch Teile des Landratsamtes wurden von der Gewerkschaft ver.di aufgerufen, sich am Warnstreik zu beteiligen. Am Vormittag soll außerdem im Hof der Behörde eine Kundgebung stattfinden. Hintergrund sind die derzeit laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozialbereich – etwa in Kitas, Jugendämtern und sozialen Diensten. Überall sei die Arbeitsbelastung stark gestiegen, so die Gewerkschaft – sowohl in Folge der Pandemie als auch durch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. ver.di fordert für die Mitarbeiter bessere Arbeitsbedingungen, eine finanzielle Anerkennung und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.