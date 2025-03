Alle Bereiche im öffentlichen Dienst in Karlsruhe werden am Dienstag bestreikt. Gestreikt wird im Lauf der Woche auch in Stuttgart, Mannheim und Freiburg. Der Tarifstreit geht in die entscheidende Phase.

In der kommenden Woche hat die Gewerkschaft ver.di landesweit zu Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Der Start ist am Dienstag in Karlsruhe. Die Gewerkschaft ver.di hat angekündigt, Beschäftigte in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes zum Streik aufzurufen. Davon betroffen sind unter anderem die Verkehrsbetriebe, Kitas, Kliniken und die Müllabfuhr. Ebenfalls am Dienstag gibt es einen Streiktag in Heilbronn. Stuttgart, Mannheim und Freiburg folgen am Mittwoch und Donnerstag.

Streik in Karlsruhe: Gewerkschaft will Druck erhöhen

Die Gewerkschaft will vor der möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde am kommenden Wochenende den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber weiter erhöhen. In Karlsruhe sollen sich deswegen Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes am Warnstreik beteiligen. Straßenbahnen und städtische Busse sollen stehen bleiben. Kitas bleiben geschlossen. Auch in der Verwaltung sowie im Städtischen Klinikum und in den ViDia-Kliniken wird gestreikt.

Die Streikenden sollen am Dienstagvormittag in Karlsruhe in drei Demonstrationszügen in Richtung Innenstadt laufen. Die Züge starten bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe, am Hauptbahnhof und an den beiden Kliniken. Gegen 10:30 Uhr findet dann auf dem Marktplatz vor dem Rathaus eine zentrale Kundgebung statt. Ver.di rechnet mit insgesamt 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Unverständnis in Karlsruhe: Arbeitgeber kritisieren Streik scharf

Die nächste Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst beginnt am 14. März in Potsdam. Bislang hat es zwischen der Gewerkschaft ver.di und den kommunalen Arbeitgebern keine Annäherung gegeben. Verhandelt wird für insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Ver.di fordert eine Tariferhöhung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro angehoben werden. Die Arbeitgeber haben diese Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen.

Angesichts der aktuellen Lage der Krankenhäuser ist die Ankündigung eines solchen Streiks absolut unverantwortlich.

Auch das Städtische Klinikum Karlsruhe übt angesichts der Streiks deutliche Kritik. Leidtragende seien trotz Notdienstvereinbarung die Patientinnen und Patienten, deren geplante Behandlungen verschoben werden müssen. Eine adäquate Notfallversorgung sei unter diesen Umständen nur schwer aufrecht zu erhalten, so die Klinikleitung.