Die meisten städtischen Kitas in Karlsruhe blieben am Dienstag geschlossen. Die Gewerkschaft ver.di hatte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch in Pforzheim gab es Protestaktionen.

Etwa 250 Teilnehmer nahmen an einer Kundgebung auf dem Karlsruher Marktplatz teil. Neben den Beschäftigten von Kitas und Ganztagesbetreuung beteiligten sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtjugendausschusses in Karlsruhe an der Streikaktion. Die Beschäftigten forderten 10,5 Prozent mehr Gehalt, aber mindestens 500 Euro Gehaltssteigerung. Für Auszubildende 200 Euro mehr. "Das sind Forderungen, die gut sind, weil die Inflation die Gehälter gerade wegfrisst." Viele Kindertagesstätten in Karlsruhe geschlossen Rund 40 Kindertagesstätten waren in Karlsruhe vom Streik betroffen. Die Eltern wurden bereits in der vergangenen Woche informiert. Es handelte sich um die erste große Streikaktion in der Region im Rahmen der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Erste Aktionen gab es in den zurückliegenden Wochen unter anderem im Gesundheitswesen. Karlsruhe Für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen Warnstreik: Eine Erzieherin aus Karlsruhe und ihr Alltag in der Kita 40 städtische Kitas in Karlsruhe bleiben am Dienstag geschlossen. Erzieherinnen und Erzieher streiken für deutlich mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Auch Heike Schnepf. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe Streiks und Protestaktionen auch in Baden-Baden und Pforzheim In Baden-Baden wurden verschiedene Buslinien der Stadtwerke den ganzen Dienstag lang bestreikt. Betroffen war auch die Merkur-Bergbahn und die Kundenzentren der Stadtwerke. Beschäftigte von Landratsamt und Sparkasse trafen sich laut Gewerkschaft in Pforzheim im Hof des Landratsamts zu einer aktiven Mittagspause. Schnelle Einigung gilt als unwahrscheinlich Die erste Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst blieb Ende Januar ohne Ergebnis. Die nächsten Verhandlungen finden in der kommenden Woche in Potsdam statt. Die dritte und vorentscheidende Verhandlungsrunde ist dann für Ende März vorgesehen. Eine frühe Einigung gilt angesichts der hohen Lohnforderung und leerer öffentlicher Kassen als unwahrscheinlich. "Die Streikbereitschaft ist groß. Das Verhalten der Arbeitgeber, die kein Angebot vorgelegt haben, wird von den Beschäftigten nicht akzeptiert." Streik im Städtischen Klinikum Karlsruhe am Donnerstag ver.di rechnet mit einer langwierigen und harten Auseinandersetzung, die Vorbereitungen für Aktionen laufen auf Hochtouren. Weitere Streiks finden bereits am Donnerstag im Städtischen Klinikum Karlsruhe statt. Dort sollen sich laut einem Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di Beschäftigte ab der Frühschicht bis Mitternacht an einem ganztägigen Warnstreik beteiligen. Auch hier wird es eine Kundgebung der Streikenden geben.