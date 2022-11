IG Metall ruft zu Warnstreiks in Pforzheim, Rastatt und Karlsruhe auf

Mit mehreren Warnstreiks sollen auch am Freitag Metallbeschäftigte für höhere Löhne kämpfen. Geplant sind Aktionen in Rastatt, Baden-Baden, Karlsruhe und Pforzheim.

Zahlreiche Beschäftigte von Metallbetrieben wollen am Freitag laut IG Metall früher ihre Frühschicht beenden. So etwa bei Becker Avionics in Baden-Baden und bei Maquet in Rastatt. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 300 Streikenden.

Hier wird in Pforzheim und Karlsruhe gestreikt

In Pforzheim wollen die Mitarbeiter des Metallschlaucherstellers Witzenmann am Vormittag eine Menschenkette vor den Werkstoren bilden. An den Streikorten sind zum Teil auch Kundgebungen geplant.

In Karlsruhe werden Beschäftigte von Siemens und der Isenmann Siebe streiken. In Etllingen (kreis Karlsruhe) wollen die Angestellten bei Klingelnberg, Liebherr Verzahntechnik und der Flowserve Flow Control ihre Arbeit früher beenden.

Gewerkschaft IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn

Günter Schmidtke von der IG Metall Karlsruhe ist sich sicher, dass die Warnstreiks die Verhandlungskommission der IG Metall Baden-Württemberg in den laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, die am 8. November in die nächste Runde gehen werden, stärken wird.

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde für die rund eine Million Beschäftigten der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Lohn für die nächsten zwölf Monate. Am nächsten Dienstag soll wieder verhandelt werden.