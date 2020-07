per Mail teilen

Bei einem Brand in Lichtenau-Scherzheim (Kreis Rastatt) sind am Samstagabend zwei Bewohner eines Wohnhauses leicht verletzt worden. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl aus und machte das Gebäude unbewohnbar. Es enstand ein Sachschaden, den die Polizei auf etwa 200.000 Euro schätzt. Durch den Brand waren schädliche Rauchgase ausgetreten, es kam auch zu Geruchsbelästigungen. Die Integrierte Leitstelle Mittelbaden hatte die Bevölkerung im Auftrag der Stadt Lichtenau vorübergehend gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Am späten Samstagabend wurde die Warnmeldung aufgehoben.