Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Walzbachtal-Wössingen ist ein Mann ums Leben gekommen. Zuvor hatte sich sein Auto laut Polizei überschlagen.

Ein Mann ist am Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Walzbachtal-Wössingen (Landkreis Karlsruhe) gestorben. Nach Angaben der Polizei war er von der Straße abgekommen, gegen ein Verkehrsschild sowie eine Hauswand geprallt und hatte sich mit seinem Wagen überschlagen. An dem Unfall waren keine weiteren Menschen beteiligt.

Ein Mann ist am Sonntagmorgen nach einem Unfall in Walzbachtal-Wössingen gestorben. Tim Müller / EinsatzReport24

Nach tödlichem Unfall: Polizei vermutet medizinische Ursache

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 70-Jährige noch an der Unfallstelle. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch Seelsorger im Einsatz. Zu dem Unfall könnte laut Polizei eine medizinische Ursache geführt haben.