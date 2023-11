per Mail teilen

Oberste Devise beim Walking Football: "Nicht rennen!" - diese Anweisung ist auf dem Platz am häufigsten zu hören. Für die Spieler vom SV Sandweier durchaus eine Herausforderung.

Wer nicht mehr so gut rennen kann oder sich vor Verletzungen fürchtet, aber doch weiterhin Fußball spielen will - für den oder die gibt es eine Lösung: Walking Football. Diese Spielvariante ist vom Deutschen Fußball-Bund offiziell anerkannt.

Was ist Walking Football? Walking Football ist eine besondere Variante des Fußballs, die im Gehen gespielt wird. Rennen ist dabei verboten. Der Ball darf nur in Hüfthöhe gespielt werden. Wie sein großer Bruder, der "echte" Fußball, kommt diese Variante aus England. Dort wurde Walking Football zuerst 2011 in Chesterfield gespielt - und begeistert inzwischen das ganze Land. Dort gibt es auch Meisterschaften und Pokalrunden. In Deutschland gibt es seit 2018/19 eine "Walking Football League". Diese wurde vom FC Schalke 04 und von Bayer 04 Leverkusen ins Leben gerufen.

Walking Football beim SV Sandweier

Immer wieder hört man auf dem Platz "net rennä". Denn wer rennt, begeht ein Foul. Doch nicht zu rennen, das ist gar nicht so einfach, weiß auch Sascha Hauns, der beim FV Sandweier im Walking Football-Team spielt. "Man verliert den Ball, will umdrehen und zurückjoggen und dann muss man wieder überlegen: Nein, ein Bein muss am Boden bleiben," erklärt er.

Und dass man nicht in dieses Springen oder Joggen verfällt, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da braucht man tatsächlich ein bisschen.

Kein Torhüter beim Walking Football

Der FV Sandweier ist einer der ganz wenigen Vereine im Südwesten, die Walking Football inzwischen anbieten. Nicht nur, dass dabei im Gehen gespielt wird, es gibt noch weitere Unterschiede zum "normalen" Fußball: Das Tor ist nur ein Meter hoch. Um das Tor herum wird ein Halbkreis markiert, den niemand betreten darf, ähnlich wie beim Handball. Das Ungewöhnlichste: Es gibt keinen Torhüter.

Gespielt wird bei den Meisterschaften offiziell viermal 15 Minuten. Das Elfmeterschießen ist ein 21-Meter-Schießen - dafür eben auch hier ohne Torhüter. Was so einfach wirkt, ist nicht ganz so selbstverständlich, sagt Hans-Peter Geiger vom FV Sandweier: